Продюсер рассказал об одиночестве умершего Гериловича

«Мне показался странным такой момент. Однажды для сюжета нам нужны были девчонки грудастые, симпатичные, под эскортниц скажем так. И я с одной из них сфотографировался. А когда Леша подошел к этой девчонке, у него была какая-то если не отстраненность, то зажатость. Но я, конечно, не лез в личную жизнь», — рассказал Добрич.

Гериловича обнаружили в собственной квартире в Посланниковом переулке в Москве. Актер с 4 января перестал выходить на связь. В Новый год он лично поздравил друзей, на следующий день обменялся с ними сообщениями. последний раз он зашел в один из мессендженов 3 января в 2.30. Забеспокоившиеся знакомые актера решили сходить к нему домой с участковым, но тот предложил сначала сделать это самостоятельно. К этому времени актер был уже мертв. В его квартире были разбросаны вещи, стол перевернут. По мнению друзей, возможно, Герилович, который около года воздерживался от употребления спиртного, решил выпить шампанского на Новый год, а затем продолжил празднование. Не исключено, что он запил алкоголем таблетку от головы и погиб, пишет "Московский комсомолец".