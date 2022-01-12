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1 час назад

Продюсер рассказал об одиночестве умершего Гериловича

Звезда "Глухаря" и "Универа", 48-летний актер Алексей Герилович, которого нашли мертвым в собственной квартире в Москве, мог чувствовать неудовлетворенность профессиональной карьерой, считает кинопродюсер Йван Добрич, пишет "Пятый канал".

Продюсер рассказал об одиночестве умершего Гериловича
Фото: InstagramInstagram

«Мы с ним созванивались, хотели встретиться. Я спросил — какие проекты, где снимаешься. Он говорит, что ушел из профессии, и что он теперь фитнес-тренер», — рассказал Добрич.

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Он считает, что Герилович мог чувствовать неудовлетворенность своей творческой карьерой, возможно, разочаровался в профессии. В праздничные дни это настроение еще больше усугубилось.

«Человек сидит долгое время, есть большой перерыв, он осознает, что не так сильно реализовался, как хотел», — пояснил кинопродюсер.

Он также отметил, что Герилович был одинок: у него, насколько известно, не было ни девушки, ни семьи, ни детей.

«Мне показался странным такой момент. Однажды для сюжета нам нужны были девчонки грудастые, симпатичные, под эскортниц скажем так. И я с одной из них сфотографировался. А когда Леша подошел к этой девчонке, у него была какая-то если не отстраненность, то зажатость. Но я, конечно, не лез в личную жизнь», — рассказал Добрич.

Герилович снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "БУМЕРанг", "Глухарь", Универ", "Интерны" и другие, а также в фильме "18+", который еще находится в производстве.

Гериловича обнаружили в собственной квартире в Посланниковом переулке в Москве. Актер с 4 января перестал выходить на связь. В Новый год он лично поздравил друзей, на следующий день обменялся с ними сообщениями. последний раз он зашел в один из мессендженов 3 января в 2.30. Забеспокоившиеся знакомые актера решили сходить к нему домой с участковым, но тот предложил сначала сделать это самостоятельно. К этому времени актер был уже мертв. В его квартире были разбросаны вещи, стол перевернут. По мнению друзей, возможно, Герилович, который около года воздерживался от употребления спиртного, решил выпить шампанского на Новый год, а затем продолжил празднование. Не исключено, что он запил алкоголем таблетку от головы и погиб, пишет "Московский комсомолец".

Общество,Алексей Герилович,Московский комсомолец,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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