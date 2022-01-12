Невролог рассказал о влиянии COVID-19 на мозг

«COVID-19 – заболевание, которое имеет системный характер. Через эндотелий и, вероятно, напрямую вирус может поражать различные структуры головного мозга. Инфекция меняет систему гомеостаза, на фоне которой затем развиваются церебральные инсульты», — приводятся в материале слова Мартынова.

Он также отметил, что при коронавирусе ишемический инсульт или транзиторные ишемические атаки возникают в восемь раз чаще, чем при гриппе. Кроме того, по словам Мартынова, COVID-19 вызывает различные инфекционные осложнения, в том числе менингиты, менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты и аутоиммунные полинейропатии.