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52 минуты назад

Невролог рассказал о влиянии COVID-19 на мозг

Коронавирус может поражать различные структуры головного мозга, увеличивая вероятность ишемического инсульта. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

Невролог рассказал о влиянии COVID-19 на мозг
Фото: ReutersReuters

«COVID-19 – заболевание, которое имеет системный характер. Через эндотелий и, вероятно, напрямую вирус может поражать различные структуры головного мозга. Инфекция меняет систему гомеостаза, на фоне которой затем развиваются церебральные инсульты», — приводятся в материале слова Мартынова.

Он также отметил, что при коронавирусе ишемический инсульт или транзиторные ишемические атаки возникают в восемь раз чаще, чем при гриппе. Кроме того, по словам Мартынова, COVID-19 вызывает различные инфекционные осложнения, в том числе менингиты, менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты и аутоиммунные полинейропатии.

Общество,Михаил Мартынов,Минздрав РФ,ФедералПресс,
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