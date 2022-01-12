Вирусолог объяснил появление новых штаммов коронавируса

Появление новых штаммов коронавируса прямо зависит от количества циркулирующей в популяции инфекции. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин , его слова приводит Life.

Он отметил, что современные технологии позволяют выявить отличие между штаммами, тогда как 50 лет назад ученые не смогли бы разобраться в различии их свойств. На данный момент ни один из существующих вариантов коронавируса не имеет способности полностью обходить иммунитет, добавил специалист.