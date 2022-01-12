AstraZeneca может появиться в России

Британо-шведская компания AstraZeneca намерена обратиться в Минздрав России с просьбой о регистрации своей вакцины от коронавируса в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

AstraZeneca намерена подать заявку на регистрацию после того, как появятся данные по результатам исследования комбинированного применения ее вакцины со «Спутником Лайт».

В компании подчеркнули, что «клиническое исследование имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для расширения в будущем ассортимента и разработки новых вакцин, а также для создания программ ревакцинации».

9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что результаты испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» появятся в декабре 2021-го - январе 2022 года. Те же сроки называли и в британо-шведской компании.

Исследования комбинации вакцин, состоящей из двух уколов - одного компонента «Спутника Лайт» и одного AstraZenеca AZD1222, начались в феврале прошлого года.