Галанин назвал возможную причину инсульта у Зеленского

«Я причины смерти не знаю, думаю, что у него — вот ходит информация какая-то, — что у него уже была ситуация: то ли предынсультное состояние, то ли микроинсульт у него был несколько лет назад. Все-таки перемена климата. Вот эти наши желания из зимы уехать в теплые края, плюс долгий перелет. Поэтому с организмом могут быть всякие непредсказуемые вещи», — считает Галанин.