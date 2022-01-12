Галанин назвал возможную причину инсульта у Зеленского

Музыкант Сергей Галанин считает, что скоропостижная смерть телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского на отдыхе в Доминикане может быть связана с долгим перелетом и сменой климата, пишет "Пятый канал".
«Я причины смерти не знаю, думаю, что у него — вот ходит информация какая-то, — что у него уже была ситуация: то ли предынсультное состояние, то ли микроинсульт у него был несколько лет назад. Все-таки перемена климата. Вот эти наши желания из зимы уехать в теплые края, плюс долгий перелет. Поэтому с организмом могут быть всякие непредсказуемые вещи», — считает Галанин.
По его словам, он знаком с Зеленским с середины 2000-х годов, однако со вдовой и бывшей женой журналиста общался редко.
Последняя встреча Галанина и Зеленского произошла на одной из программ на телеканале "Культура".
Ранее 46-летний журналист ВГТРК Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминиканской республике. По предварительным данным, у него произошел инсульт. Медики экстренно госпитализировали Зеленского, но спасти его не удалось.