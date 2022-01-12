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24 минуты назад

В Госдуме допустили введение локдауна из-за "омикрона"

В России может быть введен полный локдаун из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", если число заболевших в сутки в разы превысит пиковые значения, однако сейчас можно с определенной уверенностью говорить, что тотальный локдаун вводиться не будет, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет РИА Новости.

"Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, - это пик, который наша система здравоохранения... примерно на это количество каждодневно рассчитано", - сказал Хубезов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, что может повлиять на введение полного локдауна.

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По его словам, если будет регистрироваться "в разы большее количество заболевших", нельзя исключить возможность введения локдауна. Однако, по мнению Хубезова, полного локдауна не будет.

"В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет", - заявил он.

Общество,Видео,Дмитрий Хубезов,Госдума,РИА Новости,
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