В Госдуме допустили введение локдауна из-за "омикрона"

"Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, - это пик, который наша система здравоохранения... примерно на это количество каждодневно рассчитано", - сказал Хубезов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, что может повлиять на введение полного локдауна.