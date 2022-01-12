Провальная сессия: что будет с 9-летней студенткой МГУ Тепляковой

Первая и сразу провальная сессия «самой умной девочки в России» заставила семейство Тепляковых разочароваться в своем чаде. Останется ли Алиса в МГУ, или родители переключатся на остальных детей?

Одиозная семья Тепляковых в прошлом году наделала много шума в медиапространстве — все только и обсуждали, насколько бесчеловечны по отношению к маленькой Алисе «уникальные» методы обучения, используемые ее отцом. Однако несмотря на весь хейт в свою сторону, Евгений Тепляков продолжать гнуть свою линию, ведь у него была четкая цель — Алиса должна была стать самой юной студенткой, окончившей МГУ. Однако первая же сессия оказалась провальной для девятилетней девочки, и, похоже, что это стало началом конца для проекта «Алиса Теплякова».

Разочарование родителей началось, когда внезапно оказалось, что для успешного обучения в МГУ недостаточно просто прочитать и вызубрить текст из учебников — ребенок должен уметь осознавать и анализировать изучаемую информацию. Однако методика Евгения Теплякова такого не предполагала, и провернуть трюк, как это было сделано со школьным обучением Алисы, не вышло.

Казалось бы, неудача на одном экзамене по введению в специальность еще не означает провал всей сессии. Однако это нарушило все планы, поэтому остальные предметы было решено просто проигнорировать.

Естественно Тепляковы долго возмущались, обвиняли всех и вся, писали немыслимые истории о проникновении «лжеспецслужб» в квартиру. Но сейчас к ним пришло осознание, и они успокоились. Тем самым перестав давать инфоповоды для обсуждения в СМИ и соцсетях.

В феврале в МГУ настанет время пересдач, и у семейства Тепляковых будет два варианта действий: либо продолжать обвинять университет в предвзятости и пытаться через суд добиться признания результатов первой сессии, либо пойти на переэкзаменовку. Но в первом случае суды могут затянуться, и тогда нарушатся расписанные планы по созданию юного вундеркинда. Во втором же — для Тепляковых пересдача будет означать признание несовершенства «уникальной» методики обучения, что по мнению отца Алисы невозможно.

Остается третий выход — Тепляковы заберут документы.

Сложилось впечатление, что само поступление девочки в МГУ родителям Алисы было нужно только для громких заголовков в СМИ, а обучать дочь они собирались сами. При этом в университете должны были преклоняться перед «самой умной девочкой России» и проставлять все сессии «автоматом». Однако все пошло не по плану. Скорее всего, в феврале россияне в последний раз услышат о проекте «Алиса Теплякова». Но это не значит конец всего «сериала», ведь в семействе Тепляковых есть еще шесть «потенциальных гениев».

Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 29 декабря. Теперь у нее могут возникнуть проблемы с зимней сессией, передает MK.RU.

В отличие от своих однокурсников 9-летняя девочка по настоянию родителей сдает сессию по индивидуальному графику. Однако это само по себе привлекает внимание и студентов, и поклонников таланта Алисы Тепляковой. Утром 29 декабря многие ждали девочку и ее отца у корпуса факультета психологии, но так и не увидели их. Причины неявки пока неясны.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова не смогла сдать "Введение в психологию". Расстроившись, девочка выбежала из аудитории, и это вызвало агрессию отца, который пытался напасть на работников факультета.

9-летняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова после успешной сдачи зимней сессии сможет продолжить обучение по индивидуальному плану, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А . Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", - передает РИА Новости комментарий представителей психфака.

В вузе подчеркнули, что ожидают от законных представителей юной студентки взвешенного подхода, а также адекватной оценки готовности и желания девочки учиться.

В пресс-службе психфака МГУ рассказали об обучении девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Уже больше двух недель от нее нет известий, до родителей дозвониться не удалось. На зачетах и экзаменах девочка не появлялась. Тем не менее факультет готов предоставить индивидуальный план обучения ребенка в вузе, если она успешно сдаст зимнюю сессию. Отец Алисы Евгений Тепляков отказался от комментариев и попросил СМИ «прекратить распространять клевету».

Сотрудники психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова не могут связаться с девятилетней студенткой Алисой Тепляковой и ее родителями с 24 декабря. В пресс-службе вуза рассказали ТАСС, что девочка не приходила на зачеты и экзамены.

«На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам не известно», – сообщили на факультете, подчеркнув, что «попытки связаться с Алисой или ее законными представителями не увенчались успехом».

При этом специалисты учебного заведения готовы пойти навстречу семье Тепляковых.

«В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом», – обратили внимание на психфаке.

Сам Евгений Тепляков, отец девочки, отказался комментировать заявление пресс-службы факультета, где учится его дочка.

«Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу», – сказал мужчина «Известиям», подчеркнув, что отказывается от комментария.

22 декабря в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что студентка Теплякова не появлялась на очных занятиях с 8 сентября, хотя начала учебный год достаточно успешно.

«Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил», – приводит РИА «Новости» сообщение.

При поступлении юная студентка «не показала каких-либо выдающихся знаний» и не прошла конкурс на бюджетное место – она учится на коммерции. В вузе родителей Тепляковой предупредили, что девочка «не полностью готова» становиться психологом. Но представители Алисы настояли на своем праве заключить договор с университетом на обучение девочки. Для скорейшей адаптации к Алисе прикрепили с первых дней обучения отдельного тьютора.

На факультете к девочке относились дружелюбно как преподаватели, так и студенты, заверили в пресс-службе психфака. Алиса успешно начала первый семестр обучения.

После того, как 21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков устроил скандал в здании психологического факультета из-за неудачно сданного экзамена, в СПЧ подняли вопрос о целесообразности обучения девятилетнего ребенка в высшем учебном заведении.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов рекомендовал приостановить обучение девочки, так как такой «эксперимент» может нанести существенный ущерб ее психическому здоровью.

Родители Тепляковой отреагировали на такое предложение крайне негативно. Мать Алисы в комментарии РБК и вовсе заявила, что ее дочери угрожают: «Всем ли детям, которые отличаются от других и которых травят в образовательном учреждении, он бы посоветовал уйти из этого образовательного учреждения? Или этот ответ относится только к нашему ребенку?»

Отец Алисы заявил РЕН ТВ, что Асмолов поступил неэтично, сделав такое заявление: «Как преподаватель он никогда с ребенком не общался».

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что дочь продолжает учебу в университете, сообщает РИА «Новости».

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«Ребенок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные», — сказал он.

По словам отца, Алиса не пропускала экзамены без уважительной причины, не объяснив при этом, о какой уважительной причине идет речь.

«Мы не будем комментировать персональные данные ребенка. <...> Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины. Естественно, я могу это доказать», — добавил Тепляков.

Отец девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой пригрозил полицией сотрудникам факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В беседе со Znak он не сумел объяснить, почему девочка не посещала вуз с конца прошлого года и не сдавала зимнюю сессию.

Евгений Тепляков предположил, что на психфаке МГУ сложилась какая-то неразбериха. Отец девятилетней студентки уверяет, что с учебой у нее все в порядке.

«Давайте не будем устраивать цирк вокруг ребенка, давайте лучше устроим цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки», — призвал он.

Ранее его супруга рассказала, что в МГУ пообещали прислать им документы Алисы только после успешной сдачи девочкой всех экзаменов.

Говоря о посещаемости и сессии девятилетней Алисы Тепляковой, факультет психологии МГУ имени Ломоносова не раскрывает персональные данные студентки. Об этом заявила пресс-секретарь психфака Александра Долгих в разговоре с «Лентой.ру», отвечая на новые претензии отца Тепляковой.

«В соответствии с приказом о персональных данных, который действует в МГУ и с которым все ознакомлены, то, о чем говорит Евгений Тепляков, к персональным данным не относится. Как и в законе о персональных данных, к ним относятся контактные данные, место проживания и так далее — то, что входит в личное дело при поступлении», — сказала Долгих.

Кроме того, она отметила, что на факультете не понимают суть обвинений семьи, поскольку на прямой контакт с вузом они не выходят. В основном их общение происходит через СМИ, уточнила Долгих.

11 января в МГУ имени М. В. Ломоносова заявили: 9-летняя студентка Алиса Теплякова не появляется на сессии и сотрудники психологического факультета не могут с ней связаться с 24 декабря. «Вечерка» разбиралась в ситуации.

Как сообщили в вузе, Алиса с начала зимней сессии пришла только на два экзамена из четырех, а после перестала выходить на связь. Притом первый экзамен девочка провалила, оценку за второй в вузе не уточнили. Руководители МГУ звонили родителям Алисы неоднократно, но они не отвечали.

Заместитель декана факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Ковалев считает, что Алису не пускает сдавать оставшиеся экзамены ее отец. И это началось после того случая, когда 21 декабря он устроил драку, пытаясь прорваться на факультет.

— Мы очень за девочку переживаем. Хотим знать, что с ней все нормально, — прокомментировал «Вечерке» Артем Ковалев. — Если же родители Алисы думают, что можно обучаться дома, то тогда нам не совсем понятно, зачем девочка поступала в вуз. Но мы ее продолжаем ждать.

Если же Алиса Теплякова все же появится, руководство МГУ готово обдумать варианты того, как организовать для своей студентки сдачу экзаменов.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович видит будущее 9-летней девочки в МГУ очень печальным. Он считает, что ребенка не только лишили детства, а еще и заставляют соответствовать каким-то непонятным родительским требованиям.

— Вся ситуация вообще нездоровая, — комментирует «Вечерке» эксперт. — И папа стал позиционировать девочку совершенно нездорово как вундеркинда. И непонятно, зачем МГУ организовывать для Алисы сдачу тех экзаменов, на которые она не явилась. Чтобы показать, мол, посмотрите, у нас учится 9-летний вундеркинд? Не открою большой тайны, если скажу, что вундеркинды были еще и в Советском Союзе. То есть в этой ситуации ничего сверхъестественного нет.

Если Алиса продолжит обучение в МГУ, она попадет в очень тяжелую конфликтную ситуацию, которая будет усугубляться. Думаю, что руководители вуза осознают, с чем они связались. Если девочку отчислят, это будет адекватная реакция.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений воспитывает дочь «как продолжение себя», а это, в свою очередь, скорее всего сформирует у ребёнка психотравму, рассказала психолог Алиса Метелина. По её мнению, задача родителей заключается в том, чтобы быть «зеркалом» для своего ребёнка, пишет Pravda.Ru.

Это всегда травма, потому что в подобных ситуациях это происходит не разово, а такая стратегия воспитания. Травмы связаны с тем, каким ты должен быть. Задача родителей — быть зеркалом для ребёнка, отражать ему его самого, — пояснила Метелина.

По мнению психолога, уже с двух лет у человека начинает формироваться основа, которая будет определять его дальнейшее взаимодействие с окружающими. Метелина подчеркнула, что ребёнок не должен жить для соответствия ожиданиям своих родителей. Родители должны любить своего ребёнка как с «белым бантом», так и с «драными коленками», резюмировала специалист.