Подруга Михаила Зеленского: «Он жил на опережение…»

Смерть Михаила Зеленского стала для его приятельницы Марии Ситтель настоящим ударом. Журналисты дружили более 20 лет и работали вместе на телеканале «Россия 1». 11 января не стало Михаила Зеленского. У него случился инсульт во время отпуска в Доминиканской республике.

Фото: Пресс-служба ВГТРК Пресс-служба ВГТРК

Пока неизвестно, когда состоятся похороны, так как транспортировка тела на родину еще не произошла.

Информация о гибели журналиста стало большим ударом для его поклонников и коллег. Так, Мария Ситтель решила поделиться теплыми воспоминаниями о коллеге. По ее словам, вместе с Зеленским они справляли праздники, путешествовали, участвовали в разных передачах и конкурировали между собой.

Ситтель вспоминает, как тщательно Михаил подходил к выбору одежды и прически, всегда улыбался и был жизнерадостным.

«Он отчаянно любил жизнь. Об этом всегда свидетельствовала его улыбка. Он любил жизнь так, как никто из нас не может. И жил при этом наотмашь, на опережение, с надрывом», — заключила журналистка.