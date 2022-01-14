В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Подруга Михаила Зеленского: «Он жил на опережение…»

Смерть Михаила Зеленского стала для его приятельницы Марии Ситтель настоящим ударом. Журналисты дружили более 20 лет и работали вместе на телеканале «Россия 1». 11 января не стало Михаила Зеленского. У него случился инсульт во время отпуска в Доминиканской республике.

Подруга Михаила Зеленского: «Он жил на опережение…»
Фото: Пресс-служба ВГТРКПресс-служба ВГТРК

Пока неизвестно, когда состоятся похороны, так как транспортировка тела на родину еще не произошла.

Информация о гибели журналиста стало большим ударом для его поклонников и коллег. Так, Мария Ситтель решила поделиться теплыми воспоминаниями о коллеге. По ее словам, вместе с Зеленским они справляли праздники, путешествовали, участвовали в разных передачах и конкурировали между собой.

Ситтель вспоминает, как тщательно Михаил подходил к выбору одежды и прически, всегда улыбался и был жизнерадостным.

«Он отчаянно любил жизнь. Об этом всегда свидетельствовала его улыбка. Он любил жизнь так, как никто из нас не может. И жил при этом наотмашь, на опережение, с надрывом», — заключила журналистка.

Зеленский часто давал ей советы, желал только лучшего. Девушка пожелала сил родным Зеленского, чтобы справится с его гибелью.

Общество,Мария Ситтель,Михаил Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители