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1 час назад

Россиянин получил срок за брошенный в ходе акции протеста в полицейского фаер

В Москве вынесли приговор Вячеславу Игумнову, бросившему фаер в полицейского в ходе несанкционированной акции протеста в январе 2021 года. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в Тверском суде столицы.

Россиянин получил срок за брошенный в ходе акции протеста в полицейского фаер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным суда, россиянина признали виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По совокупности преступлений и в результате частичного сложения назначенных наказаний окончательно он получил пять лет колонии общего режима.

23 января 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января того же года за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Общество,Ив Роше,Алексей Навальный,ФСИН,Lenta.ru,
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