Россиянин получил срок за брошенный в ходе акции протеста в полицейского фаер

В Москве вынесли приговор Вячеславу Игумнову, бросившему фаер в полицейского в ходе несанкционированной акции протеста в январе 2021 года. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в Тверском суде столицы.

По данным суда, россиянина признали виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По совокупности преступлений и в результате частичного сложения назначенных наказаний окончательно он получил пять лет колонии общего режима.