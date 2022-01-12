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24 минуты назад

Россиянин пожаловался Путину на оскорбивших его чувства ведьм

Житель Архангельска оскорбился светящимися фигурами ведьм, которые поставили в сквере около Театра драмы во время новогодних праздников. Горожанин считает, что раньше на этом месте был храм и могилы священников, сообщает 29.ru.

Россиянин пожаловался Путину на оскорбивших его чувства ведьм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В связи с этим мужчина пожаловался в приемную президента России Владимира Путина.

«Идея разместить такие фигуры имеет смысл, но не на территории бывшего кладбища», — отметили в архангельском Минкультуры.

Кроме того, житель Архангельска заявил, что такое «соседство» нарушает его права как православного человека.

В свою очередь директор Театра драмы Сергей Самодов прокомментировал ситуацию, сказав, что его права «ущемляет чужая глупость». Он сослался на ряд документов и экспертиз, согласно которым храм находился в другом месте. Самодов сообщил, что, вопреки мнению автора жалобы, храм носил не имя Михаила Архангела. Это был Свято-Троицкий собор, однако стоял он не в зоне парка, а в 600 метрах от него.

«Когда люди говорят, что театр построен на месте собора, они ошибаются: он находился на месте, где сейчас находится площадь», — подчеркнул Самодов.

Выставка светящихся фигур открылась в Архангельске 25 декабря. На ней представлено 25 композиций из более чем 200 подсвеченных фигур.

Общество,Михаил Архангел,Владимир Путин,Минкультуры,29.ru (Архангельск),
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