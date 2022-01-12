"Это шок": детали смерти телеведущего Зеленского оказались окутаны тайной

Михаил Зеленский скончался сегодня ночью в Доминикане, пребывая в экзотической стране на отдыхе с женой. Российские источники СМИ говорят о том, что популярного телеведущего «разбил» инсульт, но детали его кончины по-прежнему окутаны тайной. Близкие отказываются давать комментарии и единственный человек, знающий Зеленского лично, который подтвердил реальность происходящего — это заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. Именно он и стал первым, кто оповестил общественность и кончине звезды.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал мужчина в собственном профиле Facebook.

Новость также подтвердили в пресс-службе ВГТРК.

Теперь главной задачей родственников селебрити становится транспортировка тела Михаила на родину. Сейчас они думают над тем, как правильнее это сделать. Ожидается, что поддержку супруге Зеленского Миле окажет руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков, который ведет переговоры с семьей ушедшего. Женщина осталась совершенно одна в чужой стране и, очевидно, пребывает в глубоком трауре. Мила удалила весь контент из личных профилей в социальных сетях и прекратила отвечать на сообщения и звонки своих друзей и знакомых.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал смерть журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он также назвал возможную причину смерти журналиста.

«Есть информация о том, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике, ему стало плохо, его довезли в местную больницу, но врачи спасти его не смогли. Судя по всему, это был инсульт», — сообщил Соловьев.

Он отметил, что информация о причинах смерти журналиста официально не подтверждена.

По словам главы СЖР, у Зеленского было много творческих идей, которые он планировал реализовывать.

«Программу он делал интересную, подбирал иногда очень неожиданные сюжеты. Знаю, что у него было много новых творческих планов, жаль, что он не успел их осуществить. Сейчас перезваниваемся с коллегами, у всех просто шок от этой новости», — высказался Соловьев.

Он также выразил соболезнования семье и коллегам Зеленского от имени Союза журналистов России.

Медики предупреждали скоропостижно умершего телеведущего Михаила Зеленского о том, что у него может случиться инсульт. Об этом врачи говорили журналисту ещё десять лет назад, сообщает Telegram-канал Baza.

Телеведущий находился на отдыхе в Доминикане вместе с третьей женой, там он почувствовал себя плохо. Известно, что журналиста успели довезти до больницы, но спасти его не смогли.

Предупреждение от медиков о возможном инсульте Зеленский получил, участвуя в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем, о чём написала терапевт Татьяна Шаповаленко на портале TakZdorovo. По её словам, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фаст-фуд и нерегулярное питание — всё это привело к болям в желудке, ухудшению цвета лица, подрыву иммунной системы.

А после анализов выяснилось, что у ведущего повышен уровень гемоглобина в крови. Так организм журналиста пытался компенсировать дефицит кислорода, который случился из-за курения. Врач предупредила, что такой уровень опасен повышенным риском развития тромбозов. В ряде случаев тромбы могут оторваться и попасть в головной мозг.

Телеведущий Анатолий Кузичев в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что смерть коллеги Михаила Зеленского стала для него неожиданностью.

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно, — сказал он. — Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно».

Кузичев также вспомнил, как во время их совместной работы на «Радио Ностальжи» Зеленский веселил коллег пародиями на певца Майкла Джексона.

«В конце 90-х мы с Михаилом работали на «Радио Ностальжи» — он там вел новости, а я диджеил. Потом мы работали на ВГТРК в разных подразделениях, но тоже довольно часто пересекались. Мишка был фантастически веселый человек, смешной в хорошем смысле этого слова. Я помню, как на «Ностальжи» он веселил и радовал нас своими пародиями на Майкла Джексона — очень смешно его изображал с лунной походкой и шляпой, мы ржали до упаду. Когда я сидел в эфире и должен был что-то объявлять, а он это все за стеклом выделывал, невозможно было держаться».

Михаил Зеленский был одним из самых ярких и интеллигентных ведущих не только на телеканале «Культура», но и на всем телевизионном пространстве России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков.

По его словам, смерть телеведущего стала для него и коллег Зеленского настоящим потрясением.

— Я в некотором затруднении, потому что это такой шок был, когда я утром узнал о смерти Михаила. Это человек невероятно деликатный, яркий и доброжелательный. Для нас это огромная потеря и для меня лично, потому что я его хорошо знал и любил. Он был одним из самых ярких и интеллигентных ведущих не только на нашем канале, но и на телевизионном пространстве России, — сказал Шумаков.

Он также выразил соболезнования друзьям и близким Зеленского.

Шумаков уточнил, что вместе с коллегами они будут решать вопрос о проведении похорон ведущего. Однако пока информации о том, когда тело журналиста отправят на родину, не поступало.

Редактор ток-шоу «Прямой эфир» Дарья Новичкина, ученица скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского, рассказала NEWS.ru интересные детали о своём педагоге. Она призналась, что была шокирована новостью о смерти 46-летнего Зеленского, который, по её словам, «был студентам, как папа, добрейшей души человеком и никогда не ставил двойки».

Дарья Новичкина рассказала, что Михаил Зеленский, ведущий программ «Вести» и «Прямой эфир», был куратором её курса в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО), где преподавал журналистику.

Он взял наш курс в 2017 году. Обычно пары длятся по полтора, но Михаил мог заниматься с нами и по три часа, пока не выслушает и не опросит каждого. Требовал от нас выписывать новости, рассказывать их от своего лица. Объяснял, как правильно подавать новости, что нужно грамотно выделять, — рассказала Дарья Новичкина.

Ученица Михаила Зеленского вспомнила, как на первом занятии со своим новым курсом телеведущий спросил у студентов, зачем они поступили в институт и почему захотели стать телеведущими.

Мы отвечали: «Чтобы помогать людям», «чтобы стать нужными и полезными». И тогда он спросил с улыбкой: «Вы уверены? Вы поступили не затем, чтобы стать известными, получать много денег и быть крутыми?». Некоторые стушевались, так как пришли именно за этим, — отметила ученица Зеленского.

По словам Дарьи Новичкиной, Михаил Зеленский был «добрейшей души человеком», никогда не ставил двойки и не повышал голос на студентов. Она подчеркнула, что на занятиях телеведущего всегда была стопроцентная посещаемость, и призналась, что Зеленский опекал своих учеников, как папа, оставаясь при этом требовательным к ним.

Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «кошмаром» известие о смерти своего коллеги, журналиста Михаила Зеленского. По его словам, от просмотра телепередач, которые вел Зеленский, невозможно было оторваться.

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана. Он всегда отлично выглядел. Мы познакомились с ним в 2002-2003 году, он как будто застыл, он так и выглядел всегда. Всегда был дико жизнерадостный, веселый, очень-очень остроумный, элегантно одевался, просто добро излучал, никогда от него злого слова не слышал. При этом он очень-очень энциклопедически образован. Конечно, настоящий телевизионный профессионал. То, что мы услышали вчера ночью — это кошмар какой-то. Все друзья, все знакомые в дичайшем шоке находятся. Невозможно поверить», — сказал он.

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни телеведущего Михаила Зеленского, отметив его ответственный подход к работе, харизму и авторитет, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

Она отметила, что последние годы журналист посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни, "вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры".

"Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - добавила министр культуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. Он отметил, что программы Зеленского отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи и живой язык.

"Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы", - говорится в телеграмме мэра Москвы, опубликованной в среду на сайте мэра и правительства столицы.

11 января 2022 года в Доминиканской Республике на 47-м году жизни умер российский телеведущий Михаил Зеленский.

Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего.

В 1996 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры (ныне Дальневосточная государственная академия физической культуры) по специальности "менеджер по спорту". После этого прошел обучение в Москве в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (ныне Академия медиаиндустрии).

В середине 1990-х Михаил Зеленский работал в Хабаровске диджеем на радиостанции "Радио-А", затем вел на ГТРК "Дальневосточная" музыкально-развлекательную программу "Лабиринт".

После переезда в Москву в 1997-1998 годах был ведущим информационной передачи на радиостанции "Ностальжи".

В 1998-1999 годах вел информационные выпуски на телеканале "ТВ Центр".

С 1999 по 2001 год был ведущим выпусков программы "Вести" (РТР, ныне "Россия-1").

С 2001 по 2011 год Михаил Зеленский вел передачу "Вести-Москва" ("Россия-1"). В 2006-2010 году также являлся ведущим линейного эфира на телеканале "Россия-24".

С 2011 по 2013 год был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" ("Россия-1"), в 2014 году - информационной передачи "Вести-Москва. Неделя в городе" на том же телеканале.

В 2015 году снял документальный фильм "Валаам. Остров спасения".

В 2016 году стал ведущим проекта "Билет в Большой" ("Россия-Культура").

С 2017 года Михаил Зеленский был ведущим программы "Новости культуры" ("Россия-Культура").

В 2020 году входил в жюри телеконкурса "Большие и маленькие", посвященного детскому и юношескому танцу ("Россия-Культура").

Член Академии российского телевидения (2017).