«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В загранпаспортах россиян может появиться раздел с данными о вакцинации

Первый зампред общественной палаты (ОП) Ленобласти Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора с предложением добавить в загранпаспорт новый раздел о прививке от COVID-19 и ПЦР-тестах. Об этом говорится в письме Петрова главе Роспотребнадзора Анне Поповой. «Прошу вас оценить и дать свое экспертное мнение об идее внедрения в отечественный заграничный паспорт раздела, куда могут вноситься данные о наличии у путешественника вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости». Он предполагает, что новый раздел облегчит передвижение граждан РФ по миру. «Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», — отметил Петров.

Врач назвал отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что потеря обоняния больше не является основным симптомом COVID-19 в случае с новым омикрон-штаммом. «Хотя есть данные, которые говорят, что он (Симптом, — Прим. ред.) может появиться позже — в конце болезни или уже после нее...Мы уже знаем, что контагиозность этого штамма выше, чем у других. Один человек, инфицированный “омикроном”, способен заразить 8-9 человек», — объяснил медик. В случае, когда произошло заражение «омикроном», а не «дельтой», у пациента отсутствуют жалобы на проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, заметил врач. По его словам, инфекция при такой мутации не опускается в легкие, она оседает в бронхах.

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации под штамм "омикрон"

Вакцину против COVID-19 "Спутник V" не потребуется модифицировать под новый штамм коронавируса "омикрон", заявил Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, вносить изменения в состав российской вакцины не придется, в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. "Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - ответил директор учреждения на вопрос о целесообразности модификации препарата. Также Гинцбург обратил внимание, что "Спутник V" устойчив к различных штаммам коронавирусной инфекции.

Глава Центра Чумакова Ишмухаметов: Пандемия COVID-19 продлится еще не менее года

Российский эксперт, директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, в какие сроки стоит ждать окончания пандемии COVID-19 и что ждёт человечество после этого. По словам эксперта, активная фаза распространения инфекции продлится ещё как минимум год — до тех пор, пока COVID-19 не станет «обычным сезонным заболеванием»«Этот цикл, я думаю, что ещё год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдём на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и вакцина от COVID-19 войдёт в календарь прививок, и думаю, что всё будет вот так стабильно», - сказал Ишмухаметов. Таким образом, подметил специалист, после пандемии COVID-19, человечество не перестанет защищаться от вируса. Просто делаться это будет так же, как сейчас делается с гриппом.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю