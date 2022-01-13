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38 минут назад

В нескольких городах России эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Накануне в Екатеринбурге эвакуировали учеников более чем из 10 школ из-за анонимного письма с угрозами взрыва учреждений на электронной почте. Менее чем через сутки в СМИ появилась информация о массовой эвакуации школ сразу из нескольких городов.

Как сообщает ТАСС, в Красноярске утром эвакуировали самые крупные торговые центры города из-за данных о минировании. Позже сообщения с угрозами были разосланы по учебным учреждениям, в результате чего учителям пришлось срочно выводить учеников из зданий. По сообщению агентства, было эвакуировано больше 100 школ.

Такие же сообщения о минировании поступили в общеобразовательные учреждения Саратова, отмечает ТАСС. В городе эвакуировали все школы.

Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются - пресс-служба мэрии города Саратов

В Пензе пришлось эвакуировать более 10 школ, сообщается на портале «ПензаИнформ». Информация о взрывчатке в школах пока не подтвердилась.

По данным ИА «В городе N», нижегородские школьники также покинули здания после получения электронного письма о минировании учреждений. Сообщается, что в зданиях остались только сотрудники из администрации.

В Самаре также прошла волна эвакуаций, сообщает издание 63.ru. Посты о случившемся от учеников, педагогов и родителей массово распространились по соцсетям. Как сообщает издание, ребят и учителей пока отказываются впускать обратно в здание.

Нас сразу вывели, сказали, что школу заминировали. Куртки и обувь раздали через окно - школьник из Самары.

Сообщение о взрывчатке не обошло и Архангельск. Как отмечает 29.ru, в региональном управлении ФСБ начали проверку писем о минировании.

В Архангельске проводятся мероприятия, которые обеспечат безопасность населения. Ученики будут временно переведены на дистанционное обучение, заключили в региональном ведомстве.

Общество,Видео,ФСБ,29.ru (Архангельск),ИТАР-ТАСС,
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