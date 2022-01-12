Медики предупреждали скоропостижно умершего телеведущего Михаила Зеленского о том, что у него может случиться инсульт. Об этом врачи говорили журналисту ещё десять лет назад, сообщает Telegram-канал Baza.

Телеведущий находился на отдыхе в Доминикане вместе с третьей женой, там он почувствовал себя плохо. Известно, что журналиста успели довезти до больницы, но спасти его не смогли.

Предупреждение от медиков о возможном инсульте Зеленский получил, участвуя в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем, о чём написала терапевт Татьяна Шаповаленко на портале TakZdorovo. По её словам, курение 1,5–2 пачек в день в течение 20 лет, 7–8 чашек кофе ежедневно, большой объём работы, фаст-фуд и нерегулярное питание — всё это привело к болям в желудке, ухудшению цвета лица, подрыву иммунной системы.

А после анализов выяснилось, что у ведущего повышен уровень гемоглобина в крови. Так организм журналиста пытался компенсировать дефицит кислорода, который случился из-за курения. Врач предупредила, что такой уровень опасен повышенным риском развития тромбозов. В ряде случаев тромбы могут оторваться и попасть в головной мозг.