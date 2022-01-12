Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов в России

«Увольнения преимущественно грозят авиадиспетчерам и другому основному производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ. Сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, отразятся на безопасности полетов», — приводят «Известия» текст письма Ковалева.