Дефицит органов: зачем человеку сердце свиньи

Три дня прошло после первой в мире экспериментальной операции по пересадке человеку сердца свиньи, 57-летний пациент чувствует себя нормально: он уже сам дышит, но все еще подключен к системам жизнеобеспечения.

Давая согласие на операцию, пациент Дэвид Беннет сказал: «Я понимаю, что это шаг в сумрак. Но это мой последний шанс выжить».

Беннету не подходило донорское человеческое сердце по целому ряду медицинских показателей, ему отказали в классической операции в нескольких клиниках, и он вынужден был согласиться на эксперимент.

Медицинский центр Университета Мэриленда получил от властей специальное разрешение на операцию, объяснив, что без нее пациент умрет.

Животное-донор подверглось генетическим модификациям. Ученые блокировали ген роста, чтобы предотвратить увеличение сердца в размерах после пересадки, и добавили несколько человеческих генов в геном свиньи, чтобы оно лучше прижилось в организме пациента. Орган для трансплантации предоставила американская компания Revivicor. Она ведет разработки в области регенеративной медицины.

Операция длилась восемь часов. Три дня спустя после пересадки сердце работает нормально. Следующие несколько недель станут определяющими.

Главврач американской некоммерческой организации «Объединенная сеть по обмену органами» Дэвид Клэссен назвал операцию «поворотным событием». Но, по его словам, технологию не сразу можно будет использовать широко, так как отторжение трансплантатов иногда происходит даже при пересадке тщательно подобранного человеческого органа.

В мире сейчас серьезная нехватка человеческих органов. Только в США в настоящее время около 110 тысяч человек ожидают пересадки. По официальным данным, более шести тысяч человек ежегодно умирают, не дождавшись операции. Так что исследователи возлагают большие надежды на так называемую ксенотрансплантацию — пересадку органов от организма одного биологического вида организму другого вида. Людям с серьезными ожогами сердечные клапаны свиней и свиная кожа уже пересаживаются.

Но в России до таких пересадок пока далеко, считает ведущий научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени Гранова Дмитрий Суслов:

— Во-первых, это будет удорожание процесса. Вырастить до пригодных для трансплантации размеров свинью в чистых условиях — достаточно дорого. По всей видимости, то, что называют рынком органов, станет рынком органов в реальности.

— То есть это в несколько раз дороже, чем человеческий орган?

— Я думаю, что да.

— Многим ли людям в России требуется пересадка сердца и всем ли хватает человеческих органов?

— Человеческих органов никому не хватает. Те, кто живет в маленьких городках, я думаю, до квалифицированной кардиологической помощи не доживают.

— Органы свиней в целом подходят людям больше, чем другие органы?

— Нет, они, естественно, подойдут в случае генномодифицированного варианта. Это, опять же, экономически выгодный вариант, потому что взять у свиньи одно сердце — это очень дорого, а взять у свиньи помимо сердца печень, пару почек, легкие [более выгодно].

— А в России была какая-то практика пересадки других органов от свиней к человеку?

— В России вообще нет практики ксенотрансплантации как таковой. У нас научные работы ведутся такие, не более того. У нас государство не может оплатить операцию по трансплантации костного мозга с привлечением иностранных доноров, и постоянно собирают деньги в СМИ. Кто будет платить за это за все?

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что несколько лет назад врачи ставили безуспешные эксперименты по пересаживанию человеку свиной почки.

«Почка не прижилась. На мой взгляд, почти с уверенностью могу сказать, что человечество найдёт возможность имплантировать сердца животных, а свинья в плане генома наиболее близка к человеку. Когда будет достигнуто совершенство генетической подготовки сердца свиньи к пересадке к человеку, то и успех будет. Потому что технически это уже возможно, весь хирургический комплекс отработан, задача только в том, чтобы это приживалось. Я могу предположить, что эта проблема решиться в течение ближайших 25-30 лет. По моим представлениям, это займёт четверть столетия или больше».

Хорошев отметил, что в России в этом направлении работают лаборатории и научные институты.

«Подобного рода деятельности ведётся в институте, который возглавляет академик Лео Бокерия. Это серьёзный, выдающийся учёный».

Ранее 57-летнему американцу Дэвиду Беннетту впервые в мире успешно пересадили свиное сердце. Операция проводилась в Балтиморе и продлилась восемь часов. Беннетт всё ещё подключён к аппарату искусственного кровообращения, но пересаженный орган уже выполняет большую часть работы, а первые 48 часов после операции прошли без происшествий.

Орган для трансплантации предоставила компания Revivicor, специализирующаяся на разработках в области регенеративной медицины. Генетические модификации, которым подверглось животное-донор, включали блокирование гена роста, предотвращающее увеличение сердца после пересадки, а также добавление нескольких человеческих генов в геном свиньи, чтобы оно лучше прижилось.

Первую успешную трансплантацию свиной почки человеку провели американские хирурги. Чтобы снизить риск отторжения, они использовали генетически модифицированное животное, а также пересадили реципиенту свиную вилочковую железу. Врачи надеются, что эта операция откроет новые перспективы для пациентов, годами ожидающих пересадки почки и других органов.

Сотни тысяч людей по всему миру страдают от почечной недостаточности. Не имея возможности получить донорскую почку, они проводят часы на малоприятной процедуре гемодиализа, и многим придется делать это до конца жизни — больных людей намного больше, чем здоровых донорских органов.

Сократить нехватку почек и других донорских органов можно с помощью ксенотрансплантатов — органов и тканей, полученных от других биологических видов. Наиболее перспективными животными в этой области считаются свиньи — их легко и быстро выращивать, а многие их органы похожи по размеру на человеческие. Сердечные клапаны свиней регулярно пересаживают людям, некоторые пациенты с диабетом получали клетки свиной поджелудочной, а свиная кожа использовалась в качестве временного трансплантата кожи для пациентов с ожогами.

Теперь же хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health смогли успешно пересадить человеку свиную почку, сообщает The New York Times. Описание эксперимента готовится к публикации в научном журнале.

Сначала ученые из компании Revivicor создали генетически модифицированную свинью, чтобы минимизировать риски отторжения. Для этого они отключили в организме животного молекулу, кодирующую сахар, который вызывает агрессивную реакцию человеческого организма на чужеродный орган.

Реципиентом стал пациент, мозг которого погиб, а организм функционировал благодаря системе жизнеобеспечения. Он ранее зарегистрировался как донор органов, но его органы оказались непригодны для пересадки. Семья реципиента позволила провести экспериментальную операцию.

Сначала хирурги пересадили ему свиную вилочковую железу. Она участвует в работе иммунной системы и должна была предотвратить реакцию иммунитета реципиента на новый орган. Затем врачи прикрепили почку к кровеносным сосудам в верхней части ноги реципиента.

Почка сразу же заработала и скоро начала вырабатывать мочу и креатинин, сообщил директор Института трансплантации больницы доктор Роберт Монтгомери.

Проблемы при пересадке органов от животных обычно возникают, когда восстанавливается кровоснабжение и человеческая кровь течет по сосудам свиньи, пояснил он. В этот раз никаких осложнений не наблюдалось.

Тот факт, что почка функционировала вне тела, свидетельствует, что и в организме она будет справляться со своими задачами, считает Монтгомери.

Врачи наблюдали за работой почки на протяжении 54 часов. Все это время она исправно выполняла свои функции и никаких признаков отторжения не наблюдалось.

«Операция прошла даже лучше, чем мы ожидали, — говорит он. — Это было похоже на любую трансплантацию, которую я когда-либо проводил от живого донора. Многие почки от умерших людей работают не сразу, им требуется несколько дней или недель, чтобы начать функционировать. Эта заработала сразу».

Врачи рассчитывают, что генетически модифицированные свиньи потенциально могут стать устойчивым, возобновляемым источником органов.

«Это действительно передовая операция, мы находимся в шаге от того, чтобы пересаживать органы животных живым людям, — считает трансплантолог Эми Фридман. Она полагает, что в будущем удастся использовать сердце, печень и другие органы, выращенные в свиньях. — Просто умопомрачительно представить, сколько трансплантаций мы сможем предложить. Конечно, для этого придется разводить свиней».

Некоторые специалисты, впрочем, отнеслись к эксперименту более сдержанно.

По словам доктора Дэвида Классена, главного врача американской Объединенной сети по совместному использованию органов, еще предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем органы генетически модифицированных свиней можно будет использовать в живых людях.

Хотя Классен назвал операцию «переломным моментом», он предупредил, что отторжение органов в долгосрочной перспективе происходит даже тогда, когда донорская почка хорошо подходит и взята от другого человека, а не представителя иного биологического вида.

Кроме того, свиньи могут оказаться носителями вирусов, опасных для человека. И, если вовремя их не заметить и не избавиться от них, такая пересадка может закончиться плачевно.

«Это сложная область, и представлять, что мы знаем все, что произойдет, и все проблемы, которые возникнут, наивно», — считает Классен.

Монтгомери признает, что долгосрочные перспективы пока неизвестны. Тем не менее операция доказала сам факт возможности такой пересадки, и дальнейшая работа в этой области наверняка откроет для трансплантологии новые горизонты.

В ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям. На первом этапе ученые проведут перестройку генома свиньи. В проекте будут участвовать специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) и исследователи из Китая, сообщает газета "Известия".

Животные с человеческими генами позволят получить наиболее подходящий материал для пересадки, который не будет отторгаться организмом человека. Трансгенных животных будут использовать и для доклинических исследований новых лекарств.

На первом этапе ученые перестроят геном свиньи, затем подобную работу проведут с яванскими макаками. В настоящее время специалисты уже смогли получить более десяти линий свиней с необходимыми модификациями в геноме, однако их будут использовать для тестирования новых лекарств.

МФТИ

"Нам важно избежать при пересадке сверхбыстрой реакции отторжения. В дальнейшем можно будет вырастить орган, состоящий из человеческих тканей, внутри тела животного", — рассказал изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Американские хирурги впервые провели успешную трансплантацию искусственного сердца Aeson, разработанного французской компанией CARMAT. Искусственное сердце имеет две желудочковые камеры и четыре клапана как настоящий орган, оно питается от внешнего устройства. Об этом сообщает издание Science Alert.

В искусственном сердце, сделанном из биосовместимых материалов, в том числе из бычьей ткани, используется комбинация датчиков и алгоритмов, чтобы поддерживать темп сердцебиения и циркуляцию крови по телу. Пациентом стал 39-летний Мэтью Мур (Matthew Moore) из города Шаллотт в Северной Каролине. Изначально он должен был пройти шунтирование, однако состояние настолько сильно ухудшалось, что даже обычная пересадка была рискованной.

Искусственное сердце было разработано для того, чтобы помочь тем, чьи сердца больше не могут перекачивать кровь через обе камеры. Оно полностью заменяет естественное сердце, хотя оно не предназначено для постоянного использования, а, скорее, служит временным вариантом в течение порядка шести месяцев до полноценной пересадки сердца.