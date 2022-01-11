Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет намерение публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию попыткой скрыться от рассмотрения судебного дела, а не статусом иноагента.

"Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

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Песков уверен, что получение статуса иноагента не может быть причиной покинуть Россию.

"Потому что наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это (отъезд из страны - прим. ТАСС) не может быть связано с этим (присвоением статуса иноагента - прим. ТАСС)", - объяснил он.

Публицист и радиоведущий Виктор Шендерович*, признанный в конце декабря иноагентом, сообщил, что покидает Россию. Но не из-за нового статуса, а потому что ему грозит уголовное дело по статье «клевета». И он решил переждать эту «коллизию снаружи».

«Отстаивает интересы врага»

«Юридическая служба компании «Конкорд» уведомляет, заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 128.1 ч. 5 «Клевета» в отношении Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом) передано в ОМВД города Москвы, санкция по этой части статьи составляет до 5 лет лишения свободы», — соответствующее сообщение появилось 30 декабря на странице «ВКонтакте» принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании.

В пресс-службе «Конкорда» напомнили, что Шендерович в прямом эфире «Эха Москвы» «позволил себе несоответствующие действительности высказывания в отношении Евгения Викторовича, что подтвердил суд, признав сведения порочащими, недостоверными и обязав ответчиков удалить, а также опровергнуть их». Тогда суд также назначил компенсацию морального вреда в пользу Пригожина в размере 100 000 рублей.

«Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича, будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности», — пояснили в компании.

На следующий день на той же странице «ВКонтакте» появился комментарий самого Евгения Пригожина. Он ответил на вопрос СМИ, поинтересовавшегося, не хочет ли предприниматель устроить «тотальную травлю» журналистов, которые высказывают свое мнение.

«Нет, у меня задача совершенно другая — дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями. Набрав минимальный авторитет на «клоунадах прошлого» они на базе своей скандальной известности пытаются делать политические заявления», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что Шендерович считает воссоединение Крыма и России оккупацией, а также «открыто поддерживает политику украинских националистов в Донбассе». Пригожин убежден, что публицист «брызжет слюной на окружающих и отстаивает интересы врага».

«Лишение свободы»

11 января Виктор Шендерович опубликовал на своей странице в Facebook длинное послание, в котором рассказал, что не хочет дожидаться момента, когда уголовному делу о клевете дадут ход.

«От личного участия в уголовном деле, <...> я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла <...> «Потерпевший» открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, «кремлевский повар» перешел к шантажу уголовными статьями», — заявил Шендерович.

По его словам, до этого он много раз становился фигурантом всевозможных уголовных дел. И всегда при этом «являлся по повесткам на допросы и в суды», «отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры — в торжество если не добра, то здравого смысла». Однако на этот раз все иначе.

«Резкое для меня изменение пейзажа тут — не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», — пояснил публицист.

Шендерович продолжает настаивать, что не клеветал на Пригожина, а лишь сказал «правду о нем». Поэтому теперь он стоит перед выбором – «идти на поводок домашнего ареста», «сидеть в наморднике» или уехать.

«И я принял решение переждать снаружи», — подытожил он.

Журналист также отметил, что для него «вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы». На начало 2022 года у него было намечено много планов по работе, но теперь им не суждено сбыться. Однако он не планирует полностью отказаться от деятельности в России.

«Я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее. Подписывайтесь на мой ютюб-канал, слушайте в эфире «Эха Москвы», смотрите на «Дожде» и RTVi - из этих пространств я, разумеется, никуда уходить не собираюсь», — заключил Шендерович.

Взаимное презрение

Виктор Шендерович – известный публицист и радиоведущий, в основном писал на политическую тематику. Ранее он неоднократно сатирически изображал отечественные власти. Еще год назад писатель сообщил о своем намерении покинуть РФ и получить гражданство Израиля.

«Мы взаимно презираем друг друга. Оно [государство] презирает меня, оно нарушает мои права все время. Оно, фактически, пренебрегает мной. Я отвечаю ему полной взаимностью: я презираю это государство. И это повлияло на мое решение взять гражданство другой страны, которую я не презираю», — говорил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сатирик в итоге получил израильское гражданство, но продолжил работу в России.

* Признан в РФ иностранным агентом

Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) является типичным примером мелкого мошенника, который, прижавшись к стенке, становится «петухом из анекдота», севшим «по политическому», заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Так он прокомментировал планы писателя покинуть Россию, сообщает пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин добавил, что российская система неповоротлива, особенно, если дело касается людей с минимальным «политическим запахом».

«Поэтому позиция моя следующая: еще ничего не произошло, и заявление-то толком никто не рассматривал, и надежд на то, что Шендеровича посадят практически не было. Но Шендерович, как и следовало ожидать, навалил полные штаны, услышав первый громкий хлопок в своей жизни, решив, что на него охотятся», — отметил бизнесмен.

Он отказался называть Шендеровича писателем, сравнив его с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, имеющим образование «режиссер самодеятельных театральных коллективов».

Журналист и писатель Виктор Шендерович* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) собрался покинуть Россию. Причиной он назвал угрозу уголовного преследования. Ранее предприниматель Евгений Пригожин подал на публициста заявление о клевете. По словам сатирика, статья предусматривает ограничение свободы на время следствия. Однако адвокат Александр Зорин в беседе с «Секретом» предположил, что Шендерович сгущает краски.

В марте 2021 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Шендерович назвал убийцами главу Чечни Рамзана Кадырова, бизнесмена Евгения Пригожина и членов так называемой ЧВК «Вагнер». Отдельно он назвал Пригожина ещё и уголовником. В итоге предприниматель потребовал от петербургского суда защитить его честь и достоинство. Затем суд взыскал с радиостанции 1 млн рублей, а с Шендеровича — 100 000 рублей.

Но в декабре 2021-го компания «Конкорд» Евгения Пригожина подала в полицию заявление о возбуждении уголовного дела о клевете против Виктора Шендеровича из-за его мартовских высказываний в адрес бизнесмена. Объясняя решение уехать из России, сатирик заявил, что ему теперь грозит до пяти лет тюрьмы. При этом даже на время следствия его якобы могут арестовать.

Адвокат Александр Зорин с таким выводом не согласился. По его словам, это дело подпадает под категорию уголовных дел частного обвинения. Это означает, что по нему не ведётся предварительное следствие. Если уголовное дело возбуждается, то происходит это прямо в мировом суде.

«У суда есть право избирать меру пресечения. Но эта статья небольшой тяжести, поэтому оснований для ареста или ограничения свободы нет. Шендерович сгущает краски. Лишить его свободы можно только в том случае, если он скроется от суда. И видно, что он делает всё, чтобы скрыться, чтобы его потом его объявили в розыск и задержали», — пояснил юрист.

Он добавил, что в отношении Шендеровича могут принять меру пресечения в виде обязательства о явке или в виде подписки о невыезде. Однако последнее не считается ограничением свободы — сатирик сможет, как и прежде, ходить на работу и участвовать в общественной жизни.

«Мне кажется, это сгущение красок. По клевете в нашей стране никого ещё к реальному лишению свободы не приговорили. Я даже не слышал, чтобы кого-либо ограничивали в свободе. Вот было дело против Алексея Навального по клевете на ветерана — никто его даже в розыск не объявлял, хотя он не являлся в суд, даже когда выздоровел в Германии», — напомнил Зорин.

30 декабря «Секрет» рассказывал, что Минюст обновил реестр СМИ — иностранных агентов. В список попали ещё восемь человек. Среди них оказались писатель Виктор Шендерович, участницы группы Pussy Riot Вероника Никульшина и Надежда Толоконникова, а также арт-менеджер Марат Гельман.

* Включён Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

«Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд из России публициста Виктора Шендеровича (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

После того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении уголовного дела по статье «клевета» против журналиста Виктора Шендеровича*, публицист заявил, что «принял решение переждать снаружи» и уехать из России.

«Я не знаю, кто такой Шендерович, но если ему очень хочется куда-то там поехать, то пусть едет. Этого человека в русской культуре не существует. Это такой престарелый клоун, никому ненужный давно, и куда он там едет и что делает вообще никого не интересует», – говорит Кононенко.

Он подчеркивает, что абсолютно нет никакой разницы, едет ли Шендерович* куда-то или нет, потому что это ничего не меняет в мире.

«Это настолько ничтожное существо, что... Ну как можно комментировать, куда там таракан побежал. У него какие-то там дела свои, тараканьи. Куда-то там таракан побежал – ну и хрен с ним», – заключил собеседник.