В центре Гамалеи рассказали о методах борьбы с новыми штаммами коронавируса

«Предотвратить это можно, повышая уровень иммунитета и напряженности этого иммунитета в обществе. То есть, если вы применяете широкую вакцинацию и разумно используете ревакцинацию, то вы снижаете вероятность появления новых штаммов за счет того, что вы усложняете жизнь вирусу. Вы фактически создаете барьер, который будет предотвращать распространение вируса. В этой связи необходимо поддерживать те меры, которые мы выработали за полтора - два года борьба с пандемией», — сказал Гущин.