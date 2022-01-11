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38 минут назад

В центре Гамалеи рассказали о методах борьбы с новыми штаммами коронавируса

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин рассказал, почему стали распространяться новые штаммы коронавируса.

В центре Гамалеи рассказали о методах борьбы с новыми штаммами коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новые штаммы появляются с большей вероятностью, чем больше вирус циркулирует в популяции. То есть, так как в мире болеет много людей, вероятность мутаций увеличивается. Опять же, заболевает больше людей с ВИЧ, происходят контакты людей с животными, - все это способствует появлению новых штаммов», — отметил Гущин.

Эксперт отметил, что люди могут предотвратить возможность распространения новых штаммов и объяснил, за счет чего этого удастся достичь.

«Предотвратить это можно, повышая уровень иммунитета и напряженности этого иммунитета в обществе. То есть, если вы применяете широкую вакцинацию и разумно используете ревакцинацию, то вы снижаете вероятность появления новых штаммов за счет того, что вы усложняете жизнь вирусу. Вы фактически создаете барьер, который будет предотвращать распространение вируса. В этой связи необходимо поддерживать те меры, которые мы выработали за полтора - два года борьба с пандемией», — сказал Гущин.

Специалист призвал также разумно ограничивать контакты.

«То есть нужно разумно ограничивать контакт, ревакцинироваться. Такими усилиями мы снизим возможность распространения новых штаммов», — заявил Гущин.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что в структуре омикрона есть фрагмент от совершенно другой инфекции. По его словам, омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта, на смену которого он пришел. Но, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения двумя вариантами COVID-19, подчеркнул вирусолог.

Общество,Владимир Гущин,Александр Чепурнов,Минздрав РФ,
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