В центре Гамалеи рассказали о методах борьбы с новыми штаммами коронавируса

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин рассказал, почему стали распространяться новые штаммы коронавируса.
«Новые штаммы появляются с большей вероятностью, чем больше вирус циркулирует в популяции. То есть, так как в мире болеет много людей, вероятность мутаций увеличивается. Опять же, заболевает больше людей с ВИЧ, происходят контакты людей с животными, - все это способствует появлению новых штаммов», — отметил Гущин.
Эксперт отметил, что люди могут предотвратить возможность распространения новых штаммов и объяснил, за счет чего этого удастся достичь.
«Предотвратить это можно, повышая уровень иммунитета и напряженности этого иммунитета в обществе. То есть, если вы применяете широкую вакцинацию и разумно используете ревакцинацию, то вы снижаете вероятность появления новых штаммов за счет того, что вы усложняете жизнь вирусу. Вы фактически создаете барьер, который будет предотвращать распространение вируса. В этой связи необходимо поддерживать те меры, которые мы выработали за полтора - два года борьба с пандемией», — сказал Гущин.
Специалист призвал также разумно ограничивать контакты.
«То есть нужно разумно ограничивать контакт, ревакцинироваться. Такими усилиями мы снизим возможность распространения новых штаммов», — заявил Гущин.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что в структуре омикрона есть фрагмент от совершенно другой инфекции. По его словам, омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта, на смену которого он пришел. Но, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения двумя вариантами COVID-19, подчеркнул вирусолог.