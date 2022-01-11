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55 минут назад

Блогерше грозит штраф за публикацию фото в обнаженном виде у храма в Москве

Полиция заинтересовалась блогершей Полиной Моругиной, более известной как Полина Фейс, после публикации ее обнаженной фотографии на фоне храма. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Блогерше грозит штраф за неприличное фото у храма в Москве
Фото: InstagramInstagram

В отношении 24-летней девушки завели дело по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Видео дня

В начале декабря 2021 года дело зарегистрировали в суде, а 15 декабря его направили на дополнительное расследование.

К настоящему моменту Моругина уже удалила свои страницы в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Заигрались в инстаблогеров

3 ноября Тверской районный суд Москвы назначил 14 суток ареста девушке-блогеру, которая сфотографировалась в полуобнаженном виде на фоне Московского Кремля.

Похожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Летом 2020 года 30-летняя Ирина Волкова снялась в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram. 30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.

Еще один случай произошел в Москве.

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В разговоре с «ВМ» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что поступок таджикского блогера заслуживает самого строгого наказания. По словам Давлатова, Бобиев повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ.

Общество,Руслан Бобиев,Абдулло Давлатов,Ирина Волкова,СКР,РЕН ТВ,
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