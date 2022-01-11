Блогерше грозит штраф за неприличное фото у храма в Москве

Полиция заинтересовалась блогершей Полиной Моругиной, более известной как Полина Фейс, после публикации ее обнаженной фотографии на фоне храма. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Фото: Instagram Instagram

В отношении 24-летней девушки завели дело по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

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В начале декабря 2021 года дело зарегистрировали в суде, а 15 декабря его направили на дополнительное расследование.

К настоящему моменту Моругина уже удалила свои страницы в соцсетях, передает РЕН ТВ.

Заигрались в инстаблогеров

3 ноября Тверской районный суд Москвы назначил 14 суток ареста девушке-блогеру, которая сфотографировалась в полуобнаженном виде на фоне Московского Кремля.

Похожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Летом 2020 года 30-летняя Ирина Волкова снялась в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram. 30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.

Еще один случай произошел в Москве.

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.