В Кремле прокомментировали планы Шендеровича уехать из РФ

Решение журналиста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уехать из России — это попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

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Комментируя планы Шендеровича, пресс-секретарь президента РФ отметил, что они не могут быть связаны с объявлением его иностранным агентом. «Потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим», — пояснил он.

Песков добавил, что в свое время журналист «совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде».

«По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — заключил представитель Кремля.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил ранее в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешел к «шантажу уголовными статьями». «Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — подчеркнул журналист, назвав вынужденный отъезд с родины «лишением свободы».