В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
24 минуты назад

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича уехать из России

Решение журналиста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) уехать из России — это попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича уехать из РФ
Фото: ТАССТАСС

Комментируя планы Шендеровича, пресс-секретарь президента РФ отметил, что они не могут быть связаны с объявлением его иностранным агентом. «Потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим», — пояснил он.

Песков добавил, что в свое время журналист «совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде».

«По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — заключил представитель Кремля.

О планах покинуть Россию Шендерович объявил ранее в январе. Он уточнил, что принял это решение из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который перешел к «шантажу уголовными статьями». «Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес», — подчеркнул журналист, назвав вынужденный отъезд с родины «лишением свободы».

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. В ведомстве заявили, что все включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Общество,Надежда Толоконникова,Евгений Пригожин,Виктор Шендерович,Дмитрий Песков,Минюст РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители