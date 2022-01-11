Вчера, 10 января, стало известно о госпитализации 75-летнего Леонида Куравлева. Уточнялось, что в больницу артиста забрали 6 января. Кроме того, источник передавал, что у него оказался положительный тест на коронавирус. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Более того, вскрылись шокирующие подробности того, как живет сейчас Леонид Куравлев.
Выяснилось, что легендарного артиста госпитализировали перед Рождеством. 5 января к артисту приехали врачи, которые диагностировали у актера температуру около 38 градусов по Цельсию и пониженную сатурацию на уровне 89%. Тогда-то медики и приняли решение о госпитализации звездного пациента.
Примечательно, что на тот момент Леонид Куравлев находился… в одном из московских пансионатов для пожилых людей. Проще говоря — в доме престарелых. Как и почему там оказался народный артист РСФСР, у которого есть и квартира в центре Москвы, и семья, пока что неизвестно. Сын звезды «Афони» Василий на связь с журналистами выходил, но разговор у них шел совсем о другом.
Куравлев-младший опроверг информацию о том, что у его знаменитого родителя был обнаружен коронавирус. Как оказалось, Леонид Вячеславович дважды сдавал тест на COVID-19, 6 и 9 января. И оба оказались отрицательными. Сейчас Куравлев лечится в Коммунарке.
После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Леонид Куравлев находился под присмотром своей дочери Екатерины. Пока что трудно предположить, по какой причине Куравлева могли поместить в дом престарелых. Летом у него возникали проблемы со здоровьем, артист даже терял сознание. Возможно, Леонид Вячеславович оказался в том пансионате как раз из-за того, что хотел подлечиться. Или же его дочь Екатерина и сын Василий решили, что Куравлеву будет лучше вдали от дома. Сам артист пока что на связь не выходил.
Напомним, что, потеряв жену, Куравлев стал чуть ли не затворником. Он редко появлялся на публике, отказывался от участия в съемках ток-шоу. О состоянии артиста могли рассказать разве что его дети да соседи по московской квартире. Известно, что смерть Нины Васильевны, с которой Леонид Вячеславович познакомился еще в школе и предложение сделал после окончания ВГИКа, сильно подкосила его здоровье. Вдобавок ко всем его стали посещать совсем уже мрачные мысли. Так, несколько лет назад Куравлев попросил выбить на надгробии супруги на Троекуровском кладбище и свое имя.