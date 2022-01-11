Вчера, 10 января, стало известно о госпитализации 75-летнего Леонида Куравлева. Уточнялось, что в больницу артиста забрали 6 января. Кроме того, источник передавал, что у него оказался положительный тест на коронавирус. Однако позднее эта информация не подтвердилась. Более того, вскрылись шокирующие подробности того, как живет сейчас Леонид Куравлев.

Выяснилось, что легендарного артиста госпитализировали перед Рождеством. 5 января к артисту приехали врачи, которые диагностировали у актера температуру около 38 градусов по Цельсию и пониженную сатурацию на уровне 89%. Тогда-то медики и приняли решение о госпитализации звездного пациента.

Примечательно, что на тот момент Леонид Куравлев находился… в одном из московских пансионатов для пожилых людей. Проще говоря — в доме престарелых. Как и почему там оказался народный артист РСФСР, у которого есть и квартира в центре Москвы, и семья, пока что неизвестно. Сын звезды «Афони» Василий на связь с журналистами выходил, но разговор у них шел совсем о другом.

Куравлев-младший опроверг информацию о том, что у его знаменитого родителя был обнаружен коронавирус. Как оказалось, Леонид Вячеславович дважды сдавал тест на COVID-19, 6 и 9 января. И оба оказались отрицательными. Сейчас Куравлев лечится в Коммунарке.

После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, Леонид Куравлев находился под присмотром своей дочери Екатерины. Пока что трудно предположить, по какой причине Куравлева могли поместить в дом престарелых. Летом у него возникали проблемы со здоровьем, артист даже терял сознание. Возможно, Леонид Вячеславович оказался в том пансионате как раз из-за того, что хотел подлечиться. Или же его дочь Екатерина и сын Василий решили, что Куравлеву будет лучше вдали от дома. Сам артист пока что на связь не выходил.