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14 минут назад

Шендерович* решил покинуть Россию

Писатель Виктор Шендерович (Минюст внес его в список иностранных агентов) сообщил о решении уехать из России из-за риска возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Шендерович* решил покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце декабря прошлого года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в полицию заявление о возбуждении против Шендеровича дела о клевете.

Причиной стали заявления Шендеровича о Пригожине в эфире «Эха Москвы», которые петербургский суд признал не соответствующими действительности. Суд обязал «Эхо» и Шендеровича удалить их и опровергнуть, а также взыскал компенсации с радиостанции и писателя.

Шендерович отметил, что всегда являлся по повесткам на допросы и в суды, но от личного участия в уголовном деле по заявлению Пригожина решил «воздержаться».

Писатель подчеркнул, что решил «переждать снаружи», и назвал вынужденный отъезд «тоже лишением свободы».

Он добавил, что на отъезд ему «намекали из Кремля двадцать лет напролет».

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

Общество,Евгений Пригожин,Виктор Шендерович,Минюст РФ,Эхо Москвы,
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