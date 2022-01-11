Популярный певец, шоумен и блогер Алишер Моргенштерн объявил о запуске «честного, инновационного» СМИ «с мемасами». Оно будет называться «Не Моргенштерн». Видео публикует telegram-канал «Подъем».
«Я [устал] читать однообразные, скучные и желтушные СМИ, решил сделать свое — свободное, прогрессивное, честное, инновационное СМИ с классными мемасами.Так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться» - поделился рассказал Моргенштерн.
Стоит отметить, что под проект музыкант отдал свой личный верифицированный телеграм-канал, где уже более четырехсот тысяч подписчиков.