«Я [устал] читать однообразные, скучные и желтушные СМИ, решил сделать свое — свободное, прогрессивное, честное, инновационное СМИ с классными мемасами.Так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться» - поделился рассказал Моргенштерн.