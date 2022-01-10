В МГУ «потеряли» девятилетнюю студентку

Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова не появлялась на сессии с 24 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

«С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А. Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов», - рассказали на факультете.

«В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом», - добавили в пресс-службе.

Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психологического факультета МГУ. 21 декабря во время зимней сессии ее отец Евгений Тепляков устроил в университете скандал и напал на заведующего кафедрой из-за несправедливой, по мнению Теплякова, оценки. После этого член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предложил приостановить обучение Алисы в вузе. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за «подобного социально-педагогического эксперимента».