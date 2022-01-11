Девятилетняя студентка Алиса Теплякова успела сдать два экзамена из четырёх, а потом перестала выходить на связь.

Об этом сообщили RT в МГУ.

За первый экзамен девочка получила неуд, а оценку за второй в вузе не уточнили, но отметили, что его она сдала.

Отмечается, что Алиса учится по индивидуальному плану, который разработали её родители, однако с 24 декабря она перестала посещать сессию.