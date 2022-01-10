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10 минут назад

Леонид Куравлев попал в реанимацию

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии, у него подтвержден коронавирус. Об этом сообщает «Стархит».

Леонид Куравлев попал в реанимацию
Фото: ВикипедияВикипедия

По информации издания, 85-летнего актера госпитализировали 6 января, он испытывал проблемы с дыханием. Тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

В настоящий момент Куравлев находится в реанимационном отделении на кислородной поддержке.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», - рассказали источники в больнице.

Леонид Куравлев известен ролями в фильмах «Когда деревья были большими», «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ищите женщину», «Барышня-крестьянка» и др.

Общество,Леонид Куравлев,
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