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1 час назад

Российским регионам предсказали погодную лихорадку

С 12 января в российских регионах ожидается погодная лихорадка, во время которой разница в температурах может доходить до 25 градусов. Такую погоду предсказал руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов. Его слова приводит URA.RU.

Российским регионам предсказали погодную лихорадку
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»Сандурская Софья / АГН «Москва»

«В Москве в четверг, 13 января, минимальная температура ночью и утром составит минус 20-25 градусов, а в пятницу, 14 января, — днем от 0 до минус 6 градусов, ожидается снег, ветер с порывами до 15-17 метров в секунду», — предсказал метеоролог.

Аналогичное явление произойдет в Санкт-Петербурге, однако наступит оно немного раньше. По словам Шувалова, ночью и утром 11 января ожидается минус 20 градусов, в среду — минус 17-19 градусов, а в четверг и пятницу — 0 градусов. В выходные в город вновь придут морозы.

На юге России также ожидаются подобные скачки. В Краснодаре 11 января температура воздуха составит плюс 12 градусов, пройдут дожди и выпадет до трети месячной нормы осадков. Ночью 13 января температура опустится до минус 10 градусов, а 15 января она снова поднимется до плюсовых значений.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о сильнейшем в Москве за 28 лет снегопаде. По словам синоптика, непогода обрушилась на столицу в результате влияния активного волнового атмосферного фронта.

Общество,Новости регионов,Резкое похолодание,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,РИА Ura.ru,
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