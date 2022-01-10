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17 минут назад

Кипр смягчил правила въезда для туристов

Власти Кипра смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе для привитых от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кипр смягчил правила въезда для туристов
Фото:  Pit Stock / Shutterstock Pit Stock / Shutterstock

Согласно новым правилам, с 6 по 31 января 2022 года все въезжающие в пляжную страну путешественники старше 12 лет, вне зависимости от прививочного статуса, обязаны предоставить результаты ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за 72 часа до приезда.

Также власти республики приняли ряд мер, направленных против распространения нового омикрон-штамма COVID-19. Так, до 31 января в стране запрещены любые массовые мероприятия, включая концерты и фестивали. Помимо прочего, не разрешается находиться в заведениях общественного питания в компании более восьми человек.

Кроме того, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кипра Михалиса Хаджипанделаса, с 10 января заселяться в отели республики смогут только вакцинированные и сделавшие бустерную прививку путешественники. Отмечается, что данные меры будут действовать на острове как минимум до конца января.

Ранее в январе еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Так, власти Бахрейна сократили количество ПЦР-тестов, которые необходимо сдавать по прибытии в страну.

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