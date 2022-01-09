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31 минуту назад

Депутат: каждого россиянина ежегодно грабят на 1 млн рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что каждый россиянин в среднем теряет 1 млн рублей в год. Его слова приводит Regnum.

Депутат: каждого россиянина ежегодно грабят на 1 млн рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам депутата, ежегодно Россия теряет 136 трлн рублей, что равно шести годовым бюджетам.

«Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год», — сказал Арефьев.

На эти деньги, отметил депутат, в стране можно было бы создать достойное бесплатное образование и здравоохранение, решить проблему нехватки школ и культурных учреждений. Однако в представлении правительства все это является популизмом, заявил коммунист. Вместо этого, считает Арефьев, истинной целью властей является личное обогащение.

«А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние. Богатыми мы, конечно, от этого не будем», — подытожил он.

Ранее коллега Арефьева Михаил Щапов предложил облагать налогом на прибыль в 25% граждан с годовым доходом больше 10 млн рублей. Для сверхприбыли, по его мнению, ставка должна быть еще выше – 40 - 50%. Он пояснил, что эта мера снизит социальное напряжение в обществе.

Общество,Николай Арефьев,Михаил Щапов,КПРФ,Госдума,ИА REGNUM,
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