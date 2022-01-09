Депутат: каждого россиянина ежегодно грабят на 1 млн рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что каждый россиянин в среднем теряет 1 млн рублей в год. Его слова приводит Regnum.

По словам депутата, ежегодно Россия теряет 136 трлн рублей, что равно шести годовым бюджетам.

«Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год», — сказал Арефьев.

На эти деньги, отметил депутат, в стране можно было бы создать достойное бесплатное образование и здравоохранение, решить проблему нехватки школ и культурных учреждений. Однако в представлении правительства все это является популизмом, заявил коммунист. Вместо этого, считает Арефьев, истинной целью властей является личное обогащение.

«А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние. Богатыми мы, конечно, от этого не будем», — подытожил он.