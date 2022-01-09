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48 минут назад

В воронежском шиномонтаже клиентов встречают необычные постояльцы. Видео

Поменять зимнюю резину, а заодно почесать мохнатый бок еноту, оказывается, совсем нетрудная задача. В одном из шиномонтажей Воронежа вам представится такая возможность. Хозяин мастерской Юрий Павлов держит у себя целых пять пушистых обитателей - Тихона, Шипучку, Кусаку, Бусинку и Роню.

О том, как зверьки попали в шиномонтаж и как проходят их будни, хозяин животных рассказал Ruptly в декабре.

"Изначально, конечно, в планах зоофермы у нас не было совершенно. Енотов заводил чисто для себя, для души. Наверное, это что-то такое из детства - [мультфильм] "Крошка Енот", такое вот что-то маленькое, пушистое", - поделился мужчина.

По словам владельца питомцев, количество клиентов после появления в шиномонтаже енотов увеличилось приблизительно на 20 процентов. Мужчина признался, что любимицу Роню, которая появилась у него в марте предыдущего года и выросла у владельца дома на руках, он даже сначала использовал в корыстных целях. Взамен на фото со зверьком хозяину удавалось закупать и забирать оборудование по себестоимости.

Для клиентов шиномонтажа присутствие в сервисе пушистых "работяг" несомненный бонус - животные радуют как детей, так и взрослых. Они не боятся новых посетителей. Особенно, если те приходят к ним с кусочком какого-нибудь лакомства. Животные очень любят виноград, а еще питаются запаренной водой или молоком овсянкой, фаршем курицы или индейки.

Общество,Видео,Юрий Павлов,
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