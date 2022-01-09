В Москве найден мертвым сценарист сериала «Марш Турецкого»

В Москве в возрасте 67 лет умер оператор и сценарист Леонид Казаков, ставший одним из соавторов сериала «Марш Турецкого». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, Казаков умер в ночь на 1 января в собственной квартире на улице Цюрупы в Москве. Причина смерти станет после судебно-медицинской экспертизы.

По словам актера и режиссера Александра Бурцева, который со студенчества дружил с Казаковым, в последние годы жизни тот испытывал проблемы со здоровьем.

Леонид Казаков написал сценарии для таких фильмов как «Ирония удачи» и «Юкка». На съемках сериала «Марш Турецкого» он выступил в качестве оператора. Также Казаков приложил руку к сериалам «Земской доктор», «Сильная слабая женщина», «Сивый мерин», «Девочка моя», «Тайна Лебединого озера» и «Моя граница».