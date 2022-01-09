Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

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«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились.

Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.

Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.

Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.

Зачисление будет проходить в одну волну.

Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.