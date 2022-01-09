Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).
«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», — пишет Российская газета.
Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились.
Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.