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15 минут назад

Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ-2022

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать школьники, которые не имеют опыта в сдаче экзаменов. Дело в том, что нынешние выпускники не сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ).

Российских школьников предупредили о важном изменении в ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

«Можно предположить, что результаты могут быть чуть ниже, чем у выпускников прошлого года. Так что, дорогие родители, без паники», — пишет Российская газета.

Правила поступления в ВУЗы по сравнению с прошлыми годами не изменились.

  • Абитуриентам также можно принести итоги ЕГЭ за прошедшие пять лет.
  • Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество направлений каждый вуз определяет сам — не больше 10.
  • Отправить документы можно дистанционно, по почте и лично.
  • Зачисление будет проходить в одну волну.
  • Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, где проходить медосмотр все же придется.

Ранее в Минобрнауки утвердили проходные баллы ЕГЭ на 2022—2023 годы. Экзамен пройдет в доковидном формате, передает «Царьград». Участникам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты, сообщает «Ридус». Досрочный период сдачи ЕГЭ будет с 21 марта по 18 апреля. Основной период вместе с резервными дня пройдет с 26 мая по 2 июля, пишет RT.

Общество,Минобрнауки,Царьград ТВ,Ридус,"Российская газета",
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