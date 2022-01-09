Россиянам разрешили не ставить в паспорт штамп о браке и детях

В связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде, необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации брака и детях отпала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях, — рассказал собеседник агентства.

Изменения в положение о паспорте гражданина РФ вступили в силу летом 2021 года. Они направлены на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства использования документа. Так, срок действия паспорта людей, достигших 20 и 45 лет, продлён до его замены, но не более 90 дней. Также с 30 до 90 дней продлён срок подачи заявления о выдаче или замене паспорта у несовершеннолетних, достигших 14 лет.

Модернизирован и сам бланк паспорта: в нём отсутствует «Личный код» и изменена последняя страница, на которой в доступной форме будет содержаться информация для владельца документа. Также гражданин отныне сам может решать, проставлять или нет отметки о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, ранее выданных внутренних и имеющих в наличии заграничных паспортах, а также о группе крови и ИНН.