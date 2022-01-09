Эксперт объяснил сложность прогнозирования COVID-19

«Тут сложность в том, что сама болезнь коронавируса меняет характер. Например, время от попадания вируса в организм до появления симптомов при заражении штаммом «дельта» отличается от прошлых вариантов. Еще при первоначальном варианте вируса процент тяжелобольных пациентов и процент госпитализаций был ниже», - объяснил он радио Sputnik.