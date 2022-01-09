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1 час назад

Гинцбург ответил, можно ли купаться на Крещение после вакцинации

Вакцинация против коронавирусной инфекции не является препятствием для купания в проруби на Крещение. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передаёт ТАСС.

Гинцбург оценил опасность купания в проруби после вакцинации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет, — сказал учёный.

При этом он предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями окунаться в прорубь не рекомендуется.

Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было, — отметил Гинцбург.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января.

Ранее американские учёные из Института сердца в Лос-Анджелесе установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Общество,Крещение,COVID-19,Александр Гинцбург,РПЦ,ИТАР-ТАСС,
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