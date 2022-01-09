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30 минут назад

Самолет "Роскосмоса" доставил в Москву отдыхавших на Байконуре 30 студентов и курсантов

Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов, которое проводили в этом городе новогодние каникулы, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

«Роскосмос» вывез студентов и курсантов с Байконура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, на самолете "Роскосмоса" в РФ вернулись курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного (оба - Санкт-Петербург), Военно-учебного научного центра (Воронеж), Высшего военного авиационного училища (Краснодар). Также в российскую столицу из Байконура прилетели студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что в городе до 19 января вводится ряд ограничений. 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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