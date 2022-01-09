Россияне изменили отношение к пандемии

«Что до экономики и связанного с ситуацией весеннего локдауна — это, если даже на сленге выражаться, было прикольно: дома сидеть и деньги платят? Ничего, посидим, и государство все это дело погасит. С таким вектором мы жили довольно долго — это нельзя определить по датам или месяцам, но в 2020 году мы жили вот как-то так. Ощущалось стеснение только от того, что нельзя перемещаться и ездить за границу, — в этом был дискомфорт», — сказал социолог.