Онищенко объяснил появление нового штамма на Кипре

Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника «омикрона», сохранились, — рассказал Онищенко.