Петербурженка приютила двух мини-пигов. Видео

По словам хозяйки мини-пигов, Дуся - девушка с характером, которая может за себя постоять, а Кеша более спокойный. "Дуся задает тон всему. Она понесется - Кеша пойдет за ней. Дуся будет стоять - Кеша тоже. То есть он на нее смотрит и повторяет. Учит она его, конечно, дурному… Кеша философ, а Дуся - шальная императрица", - шутит Хованская.