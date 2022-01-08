Петербурженка приютила двух мини-пигов. Видео

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Хованская осуществила свою давнюю мечту и стала хозяйкой пары мини-пигов - Дуси и Кеши. О содержании необычных животных в домашних условиях и реакции на них окружающих хозяйка рассказала Ruptly в среду, 5 января.
Первая любимица Дуся появилась у петербурженки, когда она спасла свинку от бойни, а год спустя женщина узнала о потерявшемся хряке Кеше.
"Он три дня бегал по Мурино, я не знаю, как его не сожрали. Это хорошо, что женщина его подобрала, и я его тоже себе приперла", - вспоминает любительница животных.
Миниатюрными Дусю и Иннокентия назвать сложно, ведь оба питомца при весе в 80 килограммов выросли до размера небольшой собаки. Хованская заявила, что часто балует хрюкающих гурманов вкусняшками: виноградом, помидорами и авокадо.
По словам хозяйки мини-пигов, Дуся - девушка с характером, которая может за себя постоять, а Кеша более спокойный. "Дуся задает тон всему. Она понесется - Кеша пойдет за ней. Дуся будет стоять - Кеша тоже. То есть он на нее смотрит и повторяет. Учит она его, конечно, дурному… Кеша философ, а Дуся - шальная императрица", - шутит Хованская.
На улицах необычные питомцы привлекают внимание похожих. По словам горожанина Александра, который впервые встретил Кешу и Дусю на прогулке. погладил мини-пигов, общение с животными стало для него своеобразным новогодним подарком.