«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января

В связи с нестабильной ситуацией в Казахстане авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу авиабилетов в эту страну на рейсы, запланированные до 20 января.

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Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании, закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в РФ до 21 января.

"Аэрофлот" также отменил все рейсы из Москвы в Казахстан до 10 января, а из Казахстана в РФ - до 11 января.

Отмечено, что компания находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из Казахстана и в Казахстан.

Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат денег.