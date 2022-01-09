Названы наиболее удивляющие иностранцев привычки россиян

Турецкий портал Medya Gunlugu опубликовал материал, в котором названы наиболее удивляющие, восхищающие и вызывающие недоумение у иностранцев привычки россиян.

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Так, жителей других стран искренне поражает обычай русских гостей приносить с собой торты, конфеты или иные угощения хозяевам дома. Еще одна непонятная иностранцам привычка наших соотечественников — оставление ложки в чашке после размешивания сахара.

«Неужели таким образом русские пытаются сделать напиток вкуснее?» — недоумевают они.

Восхищает представителей других стран и то, что россияне могут есть мороженое в холодное время года, а также запросто оставлять важные дела на последний момент.

Упомянули в статье и русскую традицию праздновать не только Новый, но и Старый Новый год.

«Получается, у россиян ежегодно существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отметили авторы.

Ранее россияне рассказали о своих главных новогодних традициях.