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45 минут назад

Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже»

Александр Тимофеевский, поэт, писатель, сценарист, педагог ушел из жизни 7 января в возрасте 88 лет. О его кончине сообщил в фейсбуке шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже»
Фото: РамблерРамблер

«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека», - написал он.

Капков напомнил, как много Тимофеевский сделал для развития отечественного анимационного кино. Александр Павлович вел семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета "Союзмультфильма".

«Он не мог без работы и без общения. Звонил даже из больницы с комментарием: "Я просто хочу напомнить, что я еще есть..."

Последняя запись на его странице была еще вчера», - сообщил Капков.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В 1958 году он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал редактором на киностудиях «Таджикфильм», «Союзмультфильм», «Мульттелефильм» ТО «Экран».

Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Легендарную песенку крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже...» из мультфильма про «Чебурашку» знают, любят и поют до сих пор люди самых разных возрастов.

Тимофеевский - член Академии кинематографических искусств "Ника", Международной ассоциации анимационного кино, Союза писателей Москвы. Лауреат поэтических премий, литературной премии Союза писателей Москвы и многих других.

Общество,Сергей Капков,Александр Тимофеевский,
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