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58 минут назад

Омикрон начал распространяться внутри России

В России подтверждены случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19 среди людей, которые не покидали страну. Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу и организации медицинской помощи в праздничные дни заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Омикрон начал распространяться внутри России
Фото: ReutersReuters

«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны», — заявил министр.

Мурашко призвал медицинские службы во время праздников работать в усиленном режиме не только в части оказания экстренной помощи. Глава Минздрава отметил, что в условиях новой разновидности COVID-19 в регионах уже нужно принимать превентивные меры.

В ВОЗ заявили о резком росте числа заражений COVID

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили о резком росте числа заражений коронавирусом — на 71%. В организации ожидают, что на следующей неделе этот показатель будет выше.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ВОЗ,
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