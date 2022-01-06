Одинокую свинью на пробежке в Петербурге сняли на видео

В социальных сетях появилось видео, сделанное в Купчино, где местные жители заметили одинокую свинью, которая занималась пробежкой по дорогам и дворам. Хрюшку засняли на видео. Об этом передает "Петербургский дневник".

Уточняется, что копытное объявилось в Альпийском переулке. Свинью и люди, и машины интересовали мало. Животное двигалось по своим делам и не отвлекалось на окружающих.

«Живая ведь душа, голодная наверное, да и холодно. Хозяин, быстрее найдись», – пишут в комментариях петербуржцы.