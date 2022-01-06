Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков

Советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, наибольшую известность которому принесла роль в трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», умер в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников артиста.

Фото: «Ключ» «Ключ»

По словам сына актера, Бычков встретил Новый год вместе с семьей. Утром жена обнаружила актера мертвым. Она обратилась в скорую помощь и оперативные службы.

— Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти, — передает сообщение правоохранителей РИА Новости.