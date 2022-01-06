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36 минут назад

Скончался актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков

Советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков, наибольшую известность которому принесла роль в трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», умер в Москве в возрасте 71 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников артиста.

Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков
Фото: «Ключ»«Ключ»

По словам сына актера, Бычков встретил Новый год вместе с семьей. Утром жена обнаружила актера мертвым. Она обратилась в скорую помощь и оперативные службы.

— Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти, — передает сообщение правоохранителей РИА Новости.

Михаил Бычков принимал участие в 70 спектаклях, в том числе нескольких постановках Театра на Малой Бронной. В общей сложности он сыграл в полсотни фильмов. Зрители запомнили его по работам в таких популярных картинах, как «Кин-дза-дза!», «Двенадцать стульев», «Покровские ворота» и «Борис Годунов».

Общество,Михаил Бычков,Георгий Данелия,Борис Годунов,РИА Новости,
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