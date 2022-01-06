Умер звезда фильма «Кин-дза-дза!»

В новогоднюю ночь умер актер культовых советских фильмов «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков. О смерти артиста сообщает «КП» .

Артист скоропостижно скончался в квартире на Дмитровском шоссе в Москве.

Сообщается, что 71-летний артист не злоупотреблял алкоголем, ограничившись бокалом шампанского под бой курантов. После встречи Нового Года он и его супруга легли спать.

Трагического исхода ничто не предвещало. Актер даже был записан к стоматологу на 3 января. Но, к несчастью, Михаил Бычков больше не проснулся.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне.

Михаил Анатольевич Бычков – актёр театра и кино. Снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах.

Сыграл несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, исполнял роли в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов» и других.