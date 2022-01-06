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48 минут назад

Умер звезда фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков

В новогоднюю ночь умер актер культовых советских фильмов «Покровские ворота» и «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков. О смерти артиста сообщает «КП» .

Умер звезда фильма «Кин-дза-дза!»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист скоропостижно скончался в квартире на Дмитровском шоссе в Москве.

Сообщается, что 71-летний артист не злоупотреблял алкоголем, ограничившись бокалом шампанского под бой курантов. После встречи Нового Года он и его супруга легли спать.

Трагического исхода ничто не предвещало. Актер даже был записан к стоматологу на 3 января. Но, к несчастью, Михаил Бычков больше не проснулся.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне.

Михаил Анатольевич Бычков – актёр театра и кино. Снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах.

Сыграл несколько десятков спектаклей в Театре на Малой Бронной, исполнял роли в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов» и других.

У Михаила Анатольевича Бычкова осталась жена, с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.

Общество,Валерий Ковалев,Михаил Бычков,Борис Годунов,МВД,
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