Соловьев заявил о трагедии бывшего СССР

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что положение на постсоветском пространстве – трагедийное. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

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По словам Соловьева, распад СССР стал только промежуточным этапом трансформации огромной территории. Бывшие советские республики были искусственно «слеплены большевиками», а это означает, что гарантии незыблемости их границ нет.

«Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной…Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и всё остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — сказал Соловьёв.

По его словам, нам предстоит стать свидетелями большой и сложной геополитической трансформации, в которой «смешно говорить о нерушимости границ».

«Человечество вступило в эпоху турбулентности, и такие эпохи не бывают короткими и бескровными», - подытожил Соловьев.