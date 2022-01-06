Соловьев заявил о трагедии бывшего СССР

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что положение на постсоветском пространстве – трагедийное. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украина.ру».
По словам Соловьева, распад СССР стал только промежуточным этапом трансформации огромной территории. Бывшие советские республики были искусственно «слеплены большевиками», а это означает, что гарантии незыблемости их границ нет.
«Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной…Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и всё остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — сказал Соловьёв.
По его словам, нам предстоит стать свидетелями большой и сложной геополитической трансформации, в которой «смешно говорить о нерушимости границ».
«Человечество вступило в эпоху турбулентности, и такие эпохи не бывают короткими и бескровными», - подытожил Соловьев.
Ранее турецкая газета Cumhuriyet выпустила материал о «зоне постсоветского конфликта». Издание отметило, что развал СССР «повлек за собой этнические и региональные конфликты, которые продолжаются по сей день» из-за границ, «замысловато очерченными советскими лидерами»