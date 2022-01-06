Российские элиты призвали Москву не вторгаться в Казахстан

«Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте радио «Эхо Москвы».