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20 минут назад

Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от COVID-19 бесплатной

Опрошенные РБК эксперты рассказали, каким образом в России будут проводить вакцинацию от коронавируса в будущем. Специалисты пообещали россиянам, что прививку сохранят бесплатной.

Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от COVID-19 бесплатной
Фото: ReutersReuters

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, что внесение в национальный календарь прививок России делает вакцинацию от COVID-19 бесплатной на законодательном уровне. До этого проведение прививки без оплаты являлось временным решением.

«Теперь ответственность за финансирование вакцинации становится закрепленной на законодательном уровне, четко определяются источники финансирования», — подчеркнула Попович.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николая Малышева согласился, что утверждение календаря прививок с вакцинацией против коронавируса — главное условие, благодаря которому прививки останутся бесплатными. Он добавил, что в национальный календарь включают прививки, рекомендованные для обязательного применения, при этом принцип добровольности сохраняется.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пообещал россиянам спокойную жизнь в 2022 году. Он заявил, что эпидемическая ситуация станет ровной, если граждане используют длинные праздники для вакцинации от COVID-19.

Прививку от COVID-19 включили в национальный календарь в конце декабря 2021 года. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Николай Малышев,Лариса Попович,ВШЭ,РБК,
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