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35 минут назад

Умер один из авторов русской "Википедии" Валерий Ковалев

В возрасте 52 лет умер Валерий Ковалев - владелец и основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, один из ведущих редакторов русской «Википедии», где он был известен как NoFrost.

Умер один из авторов русской "Википедии" Валерий Ковалев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти интернет-деятеля и бизнесмена сообщил портал «Викиновости».

«В ночь на 31 декабря NoFrost скончался. Сердце...», - написали близкие Ковалева.

Летом Валерий проходил обследование в мюнхенской клинике. Врачи выявили ряд проблем, выписали лекарства, но осенью его состояние ухудшилось, приступы стали повторяться чаще.

Валерий Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нейруппин, ГДР. В 1994 году закончил Московский авиационный институт. Параллельно с учебой торговал холодильниками. В 2003 году открыл интернет-магазин Holodilnik.ru.

Ковалев известен как один из авторов русскоязычной «Википедии». Его коллеги отмечают, что, судя по истории правок, Валерий активно редактировал «Википедию» до последнего дня жизни.

Общество,Валерий Ковалев,МАИ,
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